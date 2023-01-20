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Сегодня, 09:30

Тренер Соколова оценила катание Туктамышевой

Виктория Кравченко
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Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Серебряный призер чемпионата мира 2003 года в женском одиночном катании и тренер Елена Соколова прокомментировала выступление фигуристки Елизаветы Туктамышевой в этом сезоне. Она назвала ее феноменом, который занимается тем, что доставляет ей удовольствие.

«Фигурное катание не единственный вид спорта, где спортсмены быстро сменяют друг друга. В нашей жизни все так непредсказуемо, видите, Туктамышева сколько лет уже в строю и становится все более технична, женственна, зрелищна, наверное, она одна из немногих, кто у нас сейчас показывает истинно женское катание», — цитирует Соколову ТАСС.

26-летняя Туктамышева — чемпионка мира и Европы, чемпионка командного чемпионата мира, победительница финала «Гран-при» сезона-2014/15, чемпионка России (2013), двукратный серебряный (2009, 2015) и трехкратный бронзовый (2010, 2011, 2023) призер турнира.

Источник: https://tass.ru/sport/16843973
Елена Соколова
Елизавета Туктамышева
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