Тренер Соколова считает, что повышение возрастного ценза не помешает фигуристке Акатьевой

Серебряный призер чемпионата мира 2003 года в женском одиночном катании и тренер Елена Соколова прокомментировала повышение возрастного ценза в фигурном катании.

«Поживем — увидим. Думаю, конечно, у такого таланта, как Акатьева, все еще впереди, у нее получится только больше раскрывать свой талант. Возможно, даже будет немного больше времени для этого», — сказала Соколова ТАСС.