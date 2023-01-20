Тренер Соколова считает, что повышение возрастного ценза не помешает фигуристке Акатьевой
Серебряный призер чемпионата мира 2003 года в женском одиночном катании и тренер Елена Соколова прокомментировала повышение возрастного ценза в фигурном катании.
«Поживем — увидим. Думаю, конечно, у такого таланта, как Акатьева, все еще впереди, у нее получится только больше раскрывать свой талант. Возможно, даже будет немного больше времени для этого», — сказала Соколова ТАСС.
Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) в июне 2022 года повысил минимальный возраст фигуристов для допуска на взрослые соревнования до 17 лет начиная с сезона-2024/25.
Источник: https://tass.ru/sport/16844111
Новости