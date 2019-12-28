Траньков расстроился из-за провала Трусовой в произвольной программе

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков прокомментировал женский турнир на чемпионате России. Он считает, что все три первые места совершенно заслуженные.

— Сегодня по технике всех своих подруг по команде превзошла Анна Щербакова, — приводит ТАСС слова Транькова. — При таком ее исполнении четверных — лутца и флипа, плюс ее хороших компонентов, девочкам, катавшимся после нее, в принципе, было сложно, — отметил Траньков. — Алена Косторная собралась, но была парочка рваных выездов, и каскады были не суперплюсовые. И в целом ее контент даже с двумя акселями чуть подешевле, попроще, при чистом катании Щербаковой Алена не смогла удержать лидерство.

За Сашу Трусову я сам расстроился — так хотел сам своими глазами увидеть это чудо. Да, это трудно, но кто-то из них должен был стать третьим, и сегодня все сложилось вот так. При таком катании Трусовой, при таком раскладе мне жаль, что произошло с Лизой Туктамышевой — ведь она пошла на риск, пошла на исполнение четверного тулупа, но риск этот не совсем оправдался, хотя она его сегодня просто «щелкала». Сделай она четверной, то могла бы рассчитывать на тройку. Так что все три первые места совершенно заслуженно.