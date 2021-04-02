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Вице-чемпионка мира Турсынбаева вышла на лед спустя полтора года отсутствия

2 апреля 2021, 23:44
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Серебряный призер чемпионата мира 2019 в женском одиночном катании, фигуристка из Казахстана Элизабет Турсынбаева выступила на шоу Этери Тутберидзе в Казани.

Ранее спортсменка отсутствовала на соревнованиях и ледовых шоу из-за проблем со здоровьем. Последний раз она выступала на турнире в Шанхае в августе 2019 года. На шоу в Казани она показала свои программы из сезона 2019/20, которые исполнила чисто. Ранее сообщалось, что фигуристка планирует продолжать спортивную карьеру.

(Рустам Имамов)

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