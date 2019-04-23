"Тот самый мальчик, который так и не попал на Олимпиаду". Ковтун прокомментировал решение завершить карьеру

Четырехкратный чемпион России, двукратный серебряный призер чемпионата Европы Максим Ковтун прокомментировал свое решение завершить карьеру. Он написал эмоциональное послание в своем Инстаграме.

– Писал, стирал и снова писал, снова стирал. Самое сложное письмо в моей жизни. Этот день должен был настать. Пришла пора прощаться. Не буду ковырять архивы своей памяти про время когда все начиналось, или через что я прошел тут. Это письмо я уже написал и стер.

Начну с того что, тут нет драмы, мое время было, оно ушло, но оно было. А скоро оно еще будет вновь! Но уже в другой главе моей прекрасной, замечательной, интересной жизни. Я благодарю господа, за то что дал мне возможность, побывать среди великих спортсменов, соревноваться с ними и увидеть весь мир, благодарю бога за людей которых дал мне этот вид спорта, за мой характер, за незабываемые победы, моменты счастья, благодарю за то что у меня такая замечательная семья. Благодарен за Елену Германовну, которая простила мне мою детскую глупость. Я благодарю вас болельщики, без вас нет и не было бы нас. Благодарен моим друзьям, настоящим друзьям, за то что я остался собой, не потерял своё я, спасибо.

Это было замечательное время. Я уже прожил целую жизнь, а теперь начинаю новую, и это блин, волнительно. Но так интересно. Я счастливый человек, и не о чем не жалею , это жизнь, тем она и интересна, не все так просто. И слава богу! Выход есть всегда! Главное смотреть на все под правильным углом! На счет будущего, зарекаться не буду, кто его знает что там дальше нас ждет. Но пока что некоторые приоритеты для себя я расставил, и буду жить, развиваться, двигаться в этом направлении. Одно точно скажу, еще увидимся. Ваш Палыч. (Тот самый мальчик который так и не попал на Олимпиаду) Люблю, обнял, приподнял... The end, – написал Ковтун в своем Инстаграме.

Ковтун - двукратный серебряный призер чемпионатов Европы, двукратный серебряный призер командных чемпионатов мира, он также является действующим чемпионом России. На Универсиаде 2019 года в Красноярске, которая стала его последним турниром, фигурист занял второе место. На чемпионат мира в японской Сайтаме Ковтун не поехал по медицинским показаниям.

Максим Ковтун объявил о завершении карьеры