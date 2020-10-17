Топалов и Ильиных показали «Черный лебедь» на «Ледниковом периоде». Тарасова осталась под впечатлением

Пара олимпийский чемпионки Елены Ильиных и певца Влада Топалова показала номер на шоу Первого канала «Ледниковый период» в выпуске по теме кино. Они выполнили прокат под музыку Петра Чайковского и Клинта Мэнселла из кинофильма «Черный лебедь» режиссера Даррена Аронофски.

Именно программа с таким названием стала фирменной карточкой Ильиных и Никиты Кацалапова на Олимпиаде-2014 в Сочи. С ней фигуристы стали бронзовыми призерами в танцах и олимпийскими чемпионами в командном турнире.

Ильиных подчеркнула, что теперь в шоу — совсем другая программа, но ей было приятно снова вернуться к этому образу. Топалов признался, что 20 или даже 30 раз пересмотрел олимпийское выступление партнерши, которой невероятно сложно соответствовать.

«Было очень все эмоционально, сильно, драматургически оправдано. Я прям была с вами все время. Вы не отпускали нас ни на секунду», — сказала председатель жюри Татьяна Тарасова.