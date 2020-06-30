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Тесты на коронавирус Медведевой дали отрицательный результат

30 июня 2020, 17:09
Евгения Медведева. Фото Reuters
Евгения Медведева. Фото Reuters
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Серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане Евгения Медведева вернулась в Россию. Тесты на коронавирус фигуристки дали отрицательный результат, сообщает ТАСС.

Медведева находилась в Японии с начала апреля, куда прилетела для участия в шоу, впоследствии отмененного из-за коронавируса.

Сейчас спортсменка находится на самоизоляции. Как только она закончится, фигуристка планирует вернуться на лед.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8851707

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