Тесты на коронавирус Медведевой дали отрицательный результат

Серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане Евгения Медведева вернулась в Россию. Тесты на коронавирус фигуристки дали отрицательный результат, сообщает ТАСС.

Медведева находилась в Японии с начала апреля, куда прилетела для участия в шоу, впоследствии отмененного из-за коронавируса.

Сейчас спортсменка находится на самоизоляции. Как только она закончится, фигуристка планирует вернуться на лед.