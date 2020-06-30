Тесты на коронавирус Медведевой дали отрицательный результат
30 июня 2020, 17:09
Серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане Евгения Медведева вернулась в Россию. Тесты на коронавирус фигуристки дали отрицательный результат, сообщает ТАСС.
Медведева находилась в Японии с начала апреля, куда прилетела для участия в шоу, впоследствии отмененного из-за коронавируса.
Сейчас спортсменка находится на самоизоляции. Как только она закончится, фигуристка планирует вернуться на лед.
Дополнительная информация:
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...