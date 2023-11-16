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Сегодня, 17:25

Татьяна Тарасова заявила, что ей нечего делать в Госдуме

Ана Горшкова
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, почему не пошла работать в Госдуму РФ.

«Почему я никогда не работала и не шла в Госдуму? Мне нечего там делать. Я не тот человек, который должен там сидеть, мне нужно работать в своей профессии. Что касается деятельности спортсменов в ней, то их работы мы не чувствуем. Кстати, это к ним вопрос, почему мы этого не ощущаем. Не каждый человек может пойти работать туда, нужно иметь желание работать на государство», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Также заслуженный тренер СССР отметила, что любит тренерскую и преподавательскую работу.

Ранее Тарасова высказалась о призыве МОК отказаться от участия в Играх дружбы. Она отметила, что организация не запрещает России проводить эти соревнования, МОК против того, чтобы приезжали спортсмены их других стран.

Тарасова в 2008 году была введена в Зал славы мирового фигурного катания. Ее ученики выиграли в общей сложности 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы, а также 7 золотых олимпийских медалей в трех дисциплинах.

Источник: Sport24
Фигурное катание
Татьяна Тарасова
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