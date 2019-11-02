«Еще четверной выучит!» Тарасова в восторге о Косторной и ее акселей

Заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова осталась довольна выступлением россиянки Алены Косторной на этапе Гран-при в Гренобле. 16-летняя спортсменка в произвольной программе исполнила каскад тройной аксель + двойной тулуп и отдельно — тройной аксель, набрала 159,45 балла и 236,00 — в сумме.

— Вы посмотрите, какая высота на втором акселе. Просто невероятно. Еще четверной выучит, — сказала Тарасова в эфире Первого канала. — Как она себя контролировала, эта девочка. И потом, когда почти все отпрыгала, себя отпустила и услышала музыку и каталась потрясающе. Испытывала огромное удовольствие.

У нее такое изумительное дарование. Она это все слышит, все выделывает. Это новое поколение приводит нас в восторг тем, что все так рано умеют.

Они идут на сложнейшие прыжки, делают их, не боятся. Что-то не докрутят. Ну и что? Сегодня не докрутят — завтра докрутят.

Я в востороге от Косторной. От ее акселей! И ждем теперь в Москве Женю Медведеву, очень хочется увидеть живьем Александру Трусову.