Бывшая фигуристка Татьяна Навка поддержала семью двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской.

Ранее в СМИ появились слухи о психической болезни их семилетнего сына Александра, которого в соцсетях называют «Гном Гномыч».

— Как же это надо мечтать о «гнилой» славе, чтобы порочить даже не родителей, а детей? — написала Навка в Instagram. — Неужели люди, которые называют себя «журналистами», совсем не имеют совести, чести и достоинства, публикуя всякую грязь и ложь?! Фальсификация фактов, искажение правды, притянутые за уши слова, и жажда сенсации. А как же профессионализм, мораль, высокое искусство слова — журналистики? К сожалению, порядочных, хороших журналистов не так много...

С момента, как я стала публичным человеком, все больше сталкиваюсь с писаками, которые живут по принципу «во имя славы любой ценой». Стыдно и обидно, что вот такие вот люди несут искаженную информацию миру. Знаю Сашу лично как целеустремленного, развитого, озорного и спортивного мальчика, упорству и трудолюбию, которого, стоит подучиться многим взрослым. В первую очередь он просто ребенок, у которого идет период становления личности, который учится и смотрит на этот мир широко распахнутыми глазами! Поэтому искренне недоумеваю, кем надо быть, чтобы лить грязь в чистый детский мир?! Как хватает совести на такое?

Поддерживаю его родителей! Яна и Женя молодцы, правда на их стороне!