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Сегодня, 14:56

Татьяна Мишина рассказала о сроках восстановления Евгения Семененко

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Тренер Татьяна Мишина рассказала о состоянии здоровья упавшего на лед Евгения Семененко.

«Он еще, возможно, долго будет в больнице, зачем же выписывать? Пока он под полным наблюдением врачей, конечно, еще будет там находиться — это надежнее и спокойнее. Пока никаких окончательных выводов никто не говорил.

Он сказал, что чувствует себя получше, голова болит, а так, получше. Во всяком случае на сообщения отвечает, стараемся лишний раз не беспокоить, ждем от него сообщений. Сегодня еще с ним не связывались», — приводит слова Мишиной ТАСС.

16 апреля во время исполнения четверного прыжка на шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» Семененко упал и ударился головой о лед. Фигурист несколько раз попытался встать и продолжить выступление, но не смог удержаться на ногах. Спортсмена увезли с арены на носилках.

Источник: https://tass.ru/sport/14409555
Фигурное катание
Евгений Семененко
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