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Сегодня, 13:26

Тарасова заявила, что не приедет на турнир, названный в ее честь

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасовой объяснила, почему не приедет на «Турнир на призы Тарасовой»

«Конечно, я знаю об этом турнире. Организаторы должны позвонить, [планируется] обращение к участникам. В этом году из призов ничего не буду посылать, хотела сама поехать, но не могу зимой так разъезжать. До этого бывала на турнире пару раз, школа-то в Перми очень хорошая, там очень сильное парное катание», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Турнир на призы Тарасовой проходит в Перми с 12 по 15 марта. Соренование является ежегодным.

Источник: https://tass.ru/sport/17248893
Фигурное катание
Татьяна Тарасова
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