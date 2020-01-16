Фигурное катание
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Тарасова, Ягудин и Авербух — комментаторы ЧЕ-2020 на Первом канале. Туктамышеву пригласили для дополнительного онлайн-контента

17:15
Татьяна Тарасова. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Татьяна Тарасова. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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Первый канал назвал комментаторов, которые будут работать на чемпионате Европы по фигурному катанию в Австрии. Среди экспертов: Татьяна Тарасова, Максим Траньков, Алексей Ягудин и Илья Авербух, комментатор Александр Гришин, а также российская фигуристка Елизавета Туктамышева, приглашенная для создания дополнительного онлайн-контента.

Расписание трансляций:

22 января в 23:30 — Пары, короткая программа (прямой эфир)

23 января в 23:30 — Мужчины, произвольная программа (прямой эфир)

24 января в 18:25 — Женщины, короткая программа (прямой эфир)

24 января в 23:00 — Пары, произвольная программа (прямой эфир)

25 января в 17:50 — Танцы, произвольная программа (прямой эфир)

25 января в 23:00 — Женщины, произвольная программа (прямой эфир)

На сайте Первого канала чемпионат будет показан в полном объеме.

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