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Сегодня, 22:30

Тарасова похвалила Трусову за эффектный танец на занятиях по стрип-пластике

Владислав Флегонтов
,  
Данил Алешин
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала танец Александры Трусовой с занятия по стрип-пластике.

«Девочка занимается и ищет, чем бы она могла украсить свою программу. Она делает это, чтобы сделать что-то новое. Саша — молодец!», — сказала Тарасова «СЭ».

17-летняя фигуристка не выступала с Олимпиады в Пекине и пропустила Кубок Первого канала. Ожидается ее выступление в апрельских шоу.

Александра Трусова
Татьяна Тарасова
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