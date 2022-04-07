Тарасова похвалила Трусову за эффектный танец на занятиях по стрип-пластике

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала танец Александры Трусовой с занятия по стрип-пластике.

«Девочка занимается и ищет, чем бы она могла украсить свою программу. Она делает это, чтобы сделать что-то новое. Саша — молодец!», — сказала Тарасова «СЭ».

17-летняя фигуристка не выступала с Олимпиады в Пекине и пропустила Кубок Первого канала. Ожидается ее выступление в апрельских шоу.