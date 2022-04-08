Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 13:24

Плющенко: «К сожалению, мы не смогли выйти на связь с Шаботовой»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, что его команде не удалось связаться с Анастасией Шаботовой, которую исключили из состава сборной Украины.

«К сожалению, мы не смогли выйти на связь с Настей. Конечно, я не против поддержать ее, но на данный момент никаких новостей нет», — приводит слова Плющенко Sport24.

Ранее из украинской сборной по фигурному катанию была исключена Анастасия Шаботова, поставившая лайк под постом Плющенко о ситуации на Украине.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2022-04-08-plyushchenko-k-sozhaleniyu-my-ne-smogli-vyyti-na-svyaz-s-shabotovoy
Евгений Плющенко
1
0
Читайте также
10 продуктов с высоким содержанием кальция
ММА, который мы заслужили. Дана Борисова победила блогершу Диденко в бою с выдранными волосами и дряблым животиком
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарасова похвалила Трусову за эффектный танец на занятиях по стрип-пластике

Авербух объявил о начале активной тренерской деятельности
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости