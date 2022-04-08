Плющенко: «К сожалению, мы не смогли выйти на связь с Шаботовой»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, что его команде не удалось связаться с Анастасией Шаботовой, которую исключили из состава сборной Украины.

«К сожалению, мы не смогли выйти на связь с Настей. Конечно, я не против поддержать ее, но на данный момент никаких новостей нет», — приводит слова Плющенко Sport24.

Ранее из украинской сборной по фигурному катанию была исключена Анастасия Шаботова, поставившая лайк под постом Плющенко о ситуации на Украине.