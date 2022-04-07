Кацалапов рассказал, как нарушал запреты в подростковом возрасте

Российский фигурист Никита Кацалпов, выступающий в паре с Викторией Синициной, рассказал, с какими ограничениями для спортсмена столкнулся в подростковом возрасте.

«Нас часто спрашивают, много ли у нас ограничений в обычной жизни из-за спорта. Вообще да, очень много.

Например, запрет на всякие активности, где можно упасть и получить травму. Сейчас я от этого сильно не страдаю, но вот в 14-15 лет убивался еще как. Друзья-то делали что хотели, и я тоже мечтал. И, конечно, не слушался. Поэтому с 14 до 18 лет я катался на BMX, причем жестко, с синяками.

Ну и однажды я неудачно прыгнул с трамплина и сильно упал, аж рука не сгибалась. Пацаны сразу повели меня в травмпункт, сделали снимок. Перелома не было, так что все обошлось. Но на две недели я выпал из тренировок, а это было вообще ни к чему. Поэтому больше так не делаю, стараюсь беречь себя весь сезон», — написал Кацалапов на своей странице в Вконтакте.

Кацалапов и Синицина являются чемпионами мира в танцах на льду (2021), двукратными чемпионами Европы (2020, 2021). На Олимпиаде в Пекине пара завоевала золото в командном соревновании и серебро в турнире танцоров.