Боброва рассказала о своем отношении к шоппингу

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва рассказала об организации умного шопинга.

«Умный шопинг. Никогда особо не любила ходить по магазинам за одеждой. Быстро устаю, сложно принимать решения, ну и у меня всегда вроде есть, что надеть. После того, как мне на день рождения подарили разбор гардероба со стилистом, я с ужасом поняла, что в моем гардеробе творился ад. Множество вещей, купленных потому, что «ну очень понравились», по факту ни с чем не сочетаются, быстро выходят из моды, а надела их от силы пару раз. Потому что эту юбку, например, можно надеть только с этой кофточкой, а повторяться не хочется... И это относится не только к одежде, но и к обуви, и к сумкам.

Но можно выглядеть стильно и уместно, имея в гардеробе совсем немного вещей! Если изначально правильно подойти к шопингу, то можно обновить гардероб на несколько сезонов вперед! Если вы, как и я, в начале пути познания умного шопинга, то советую нанять стилиста себе в помощь, который будет ходить с вами по магазину и подберет именно то, что нужно вам! Поверьте, это вложение денег 100% окупится вам лишним временем, которое вы не будете больше тратить на покупки, экономией денег, потому что вы купите только то, что вам нужно, и ничего лишнего, и бонусом в виде отличных скидок в магазине, которые имеет стилист", — написала Боброва.

Екатерина выступала в танцах на льду с Дмитрием Соловьевым. Они — олимпийские чемпионы 2014 года в командном зачете, серебряные призеры на Олимпийских играх в Корее в командных соревнованиях, чемпионы Европы (2013) и семикратные чемпионы России.