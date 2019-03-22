Тарасова - о Кихире: "Хороший прокат, но у нее недостаточный конек"

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление японской фигуристки Рикы Кихиры в произвольной программе на чемпионате мира в японской Сайтаме. Она отметила, что спортсменка показала хороший прокат.

– Конечно, зал поднимается, она одна исполняет аксель свой, со второго упала, – сказала Тарасова в эфире Первого канала. – Мне кажется, что подход на второй аксель был не тот. она это не успела сделать. Она прыгает на него с очень большой скоростью. И она его не успела сделать. У нее один каскад 3-3 получился. Конечно, очень хороший прокат. Да, у нее еще был недокрут на акселе, но я не хочу это обсуждать. У нее недостаточный конек. Она не так стоит.

Кихира набрала за свой прокат 152,59 и 223,49 в сумме и заняла промежуточное первое место.

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