Тарасова и Морозов не думают о смене спортивного гражданства

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в парном катании, не рассматривают вариант выступления за другую страну.

— Во-первых, это будет нецелесообразно, — сказал Морозов в интервью ТАСС. — Просто если размышлять логически, то это «карантин», смена страны. Это все сначала. Вообще никаких смыслов нет.

Раньше для нас имело значение, в каком статусе ехать на турнир. Сейчас у нас такой уровень катания, что если мы все сделаем, мы получим столько, сколько должны, — и будет хороший результат.