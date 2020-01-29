ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
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Тарасова и Морозов не думают о смене спортивного гражданства

10:52
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Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в парном катании, не рассматривают вариант выступления за другую страну.

— Во-первых, это будет нецелесообразно, — сказал Морозов в интервью ТАСС. — Просто если размышлять логически, то это «карантин», смена страны. Это все сначала. Вообще никаких смыслов нет.

Раньше для нас имело значение, в каком статусе ехать на турнир. Сейчас у нас такой уровень катания, что если мы все сделаем, мы получим столько, сколько должны, — и будет хороший результат.

Дополнительная информация

https://tass.ru/interviews/7631409

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