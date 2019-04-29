Серебряные призеры Олимпиады в Корее в командных соревнованиях Евгения Тарасова и Владимир Морозов будут тренироваться под руководством тренеров Марины Зуевой и Нины Мозер, информирует пресс-служба ФФКР.

Сегодня в ФФККР состоялось рассмотрение планов пары на сезон, а также был решен вопрос о тренерах спортсменов, с которыми они будут работать в следующем сезоне.

Серебряные призеры командного олимпийского турнира в Пхенчхане до игр Игр-2018 тренировались в группе Мозер, летом минувшего года пара начала сотрудничество с Максимом Траньковым.

В текущем сезоне Тарасова и Морозов стали чемпионами России, выиграли два этапа "Гран-при", стали третьими в финале в Ванкувере, стали вторыми на чемпионате Европы в Минске и завоевали серебро на чемпионате мира в Сайтаме.

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