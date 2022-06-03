«Угадайте, чей это осколок льда?» Загитова подшутила над Трусовой во время тренировки
Алина Загитова подшутила над Александрой Трусовой во время тренировки
Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала видео в своем Telegram-канале.
20-летняя россиянка подшутила над фигуристкой Александрой Трусовой во время одной из тренировок.
«Вот мы начали прыгать. Угадайте, чей это осколок льда? Саш, ничего страшного, просто там дырка теперь», — сказала Загитова Трусовой.
Напомним, фигуристки вместе тренируются в «Хрустальном» под руководством Этери Тутберидзе.
Новости