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Сегодня, 13:39

«Угадайте, чей это осколок льда?» Загитова подшутила над Трусовой во время тренировки

Алина Загитова подшутила над Александрой Трусовой во время тренировки
Карен Саркисян
Корреспондент
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Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала видео в своем Telegram-канале.

20-летняя россиянка подшутила над фигуристкой Александрой Трусовой во время одной из тренировок.

«Вот мы начали прыгать. Угадайте, чей это осколок льда? Саш, ничего страшного, просто там дырка теперь», — сказала Загитова Трусовой.

Напомним, фигуристки вместе тренируются в «Хрустальном» под руководством Этери Тутберидзе.

Источник: https://telesco.pe/azagitova_official/331
Фигурное катание
Александра Трусова
Алина Загитова
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