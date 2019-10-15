Олимпийская чемпионка Алина Загитова в видеоинтервью Первому каналу отметила, что всегда находит недочеты в своих выступлениях.

— Наверное, такого никогда не будет, чтобы я была всем довольна, — сказала Загитова. — Я такой человек, который всегда будет чем-то недоволен. Даже когда я хорошо откаталась, то все равно всегда есть, куда стремиться. Но я говорю себе, что это не мой идеал. Это дает мотивацию. Все спрашивают, откуда ее беру, как раз отсюда.

Фигуристка начнет сезон на третьем этапе «Гран-при» во Франции, который пройдет с 1 по 3 ноября.