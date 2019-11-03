Светлана Хоркина: «Загитова не может конкурировать с молодыми? Так поэтому у нас такие успехи»

Легенда спортивной гимнастики Светлана Хоркина в интервью «СЭ» отметила, что не видит ничего плохого в том, что в фигурном катании долго на вершине не задерживаются.

— Вас не смущает, что Загитова уже сейчас, в 17 лет, не может конкурировать с молодыми?

— Так поэтому у нас такие успехи. Чем больше конкуренция, тем выше результаты на международной арене. Если бы кто-то спокойно годами выигрывал со старой программой, не было бы мотивации учить четверные.

— Столь частая сменяемость лидеров — это проблема? Некоторых даже запомнить не успевают, а они уже на сходе.

— Такая сменяемость — это очень хорошо. Радуйтесь, что у нас в России такие талантливые дети. Я болею спортивной гимнастикой. И мне очень грустно, что там такой частоты смены поколений нет. Но мы обязательно подготовим! (Владимир Иванов)

«Сменяемость — это хорошо. Но Загитову рано списывать». Мнение Светланы Хоркиной