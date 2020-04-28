Сумасшедший танец Плющенко и Рудковской

Продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, опубликовала видео в своем Instagram. Она показала их совместный танец.

— С вас пример надо брать, как проводить время на карантине, — отметил один из подписчиков.

— Зажигательный танец, — подметил еще один комментатор.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 28 апреля зарегистрировано 93 558 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 867 летальных исходов, выздоровели 8 456 человек.