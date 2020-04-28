Сумасшедший танец Плющенко и Рудковской
Продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, опубликовала видео в своем Instagram. Она показала их совместный танец.
Now .. WE CAN REALLY DANCЕ ??? ???@plushenkoofficial ???Сегодня я разыгрываю большой клатч @ysl из питона стоимостью 250 тыс и платье легендарной @victoriabeckham ! Выбирать буду победителей среди утреннего поста и вечернего видео ! 1??0?? комментарий после Стоп , а вот напишу стоп я в любое время , так как дальние регионы хотят тоже очень участвовать. Будьте активны и Вам обязательно повезёт ??
— С вас пример надо брать, как проводить время на карантине, — отметил один из подписчиков.
— Зажигательный танец, — подметил еще один комментатор.
По данным Роспотребнадзора, в России на день 28 апреля зарегистрировано 93 558 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 867 летальных исходов, выздоровели 8 456 человек.