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Сумасшедший танец Плющенко и Рудковской

18:37
Семья Евгеняи Плющенко. Фото Instagram
Семья Евгеняи Плющенко. Фото Instagram

Продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, опубликовала видео в своем Instagram. Она показала их совместный танец.

Now .. WE CAN REALLY DANCЕ ??? ???@plushenkoofficial ???Сегодня я разыгрываю большой клатч @ysl из питона стоимостью 250 тыс и платье легендарной @victoriabeckham ! Выбирать буду победителей среди утреннего поста и вечернего видео ! 1??0?? комментарий после Стоп , а вот напишу стоп я в любое время , так как дальние регионы хотят тоже очень участвовать. Будьте активны и Вам обязательно повезёт ??

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)

— С вас пример надо брать, как проводить время на карантине, — отметил один из подписчиков.

— Зажигательный танец, — подметил еще один комментатор.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 28 апреля зарегистрировано 93 558 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 867 летальных исходов, выздоровели 8 456 человек.

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