Столбик-Глейхенгауз. Веселая тренировка Косторной перед выступлением на этапе «Гран-при» в Японии

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз опубликовал в своем Instagram видео с разминкой Алены Косторной в зале перед выступлением на этапе «Гран-при» в Японии.

В Японии 16-летняя фигуристка планирует исполнить три тройных акселя в двух программах. Для попадания в Финал серии Косторной будет достаточно занять любое место в тройке сильнейших. Короткая программа женщин на турнире начнется 22 ноября в 10.50 по московскому времени.