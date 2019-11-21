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Столбик-Глейхенгауз. Веселая тренировка Косторной перед выступлением на этапе «Гран-при» в Японии

08:14
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Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз опубликовал в своем Instagram видео с разминкой Алены Косторной в зале перед выступлением на этапе «Гран-при» в Японии.

В Японии 16-летняя фигуристка планирует исполнить три тройных акселя в двух программах. Для попадания в Финал серии Косторной будет достаточно занять любое место в тройке сильнейших. Короткая программа женщин на турнире начнется 22 ноября в 10.50 по московскому времени.

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