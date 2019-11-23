Степанова и Букин расстроены скованностью проката

Российский танцевальный дуэт Александра Степанова и Иван Букин расстроены, что не смогли продемонстрировать в произвольной программе на «Гран-при» в Саппоро раскованное катание, однако рады попаданию в финал серии.

Степанова и Букин завершили выступление на этапе в Саппоро со вторым результатом. Выиграли японский этап французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.

— Сегодня на тренировке мы ехали мощнее, и это чувствовалось на качестве элементов — на поддержке, на блоке, — цитирует ТАСС Степанову. — Надо пересмотреть прокат, но мне показалось, что к концовке мы себя все-таки раскочегарили. Если сравнить этот этап с нашим первым выступлением в США, то к нему мы тогда готовились всего три недели и выступали нараспашку, а тут мы уже знали, что можем, и это нас подзажало.

— Получилось не очень раскованно, и это обидно — мы очень хорошо готовились, у нас был потрясающий месяц плодотворной работы, — отметил Букин. — Я расстроен, что не смог показать максимум из того, что мы наработали за это время. Впереди две недели до финала серии, и у нас есть время подлатать огрехи. Но в целом прокат получился все-таки неплохо.