Станислава Константинова: "Меня интересует такая карьера, как у Алексея Ягудина"

Российская фигуристка Станислава Константинова рассказала о своих планах на будущее. По ее словам, она хочет долгую карьеру.

- Я не соревнуюсь для того, чтобы попасть на вершину на короткий период времени, - сказала Константинова в интервью NBC. - Я выступаю, чтобы показывать себя на протяжении долгой карьеры, а не в качестве ребенка на льду или вундеркинда. Меня интересует такая карьера, как у Алексея Ягудина. Это одно из моих преимуществ - быть более зрелой. Я больше понимаю, как я могу выразить себя, не только показывая элементы, но и показывая хореографию и то, что я имею внутри себя во время выступления.

Я начал кататься поздно, это правда. Честно говоря, я начинала не для того, чтобы стать хорошей спортсменкой. Я была в группе, где спортом занимались для здоровья. Когда Валентина Чеботарева увидела, что у меня есть потенциал – мне было 9 – она начала работать со мной. Тогда меня включили в ее команду. Иногда меня беспокоит тот факт, что я не начала кататься в более молодом возрасте. Но это тоже хорошо, в некотором смысле, потому что это позволило мне стать зрелой.

Напомним, что после провала в короткой программе Константинова стала лишь четвертой на чемпионате Европы в Минске.

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