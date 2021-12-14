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Стала известна дата выхода эксклюзивного интервью Этери Тутберидзе

23:15
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Стала известна дата выхода интервью с заслуженным тренером России по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

Первый канал покажет эксклюзивный материал 25 декабря в 10.15 по московскому времени. Программа выйдет под названием «Этери Тутберидзе. Откровенный разговор».

Интервью должно было выйти еще 11 декабря, но было снято с эфира телеканала.

Дополнительная информация:

https://www.1tv.ru/schedule/2021-12-25

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Екатерина Савостина все материалы автора
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