Лайшев — о требовании ВАДА по Валиевой: «В бессильной злобе хотят как-то ущипнуть нас, доставить неприятности»

Президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев в разговоре с «СЭ» отреагировал на требование ВАДА от CAS дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года и аннулировать ее результаты на Играх-2022 в Пекине.

«От них ничего другого нельзя было ожидать! В бессильной злобе хотят как-то ущипнуть нас, доставить неприятности. Это их тактика, зависть к тому, что у нас есть такие талантливые спортсмены как Валиева. Сделать нам ничего не могут, понимают, что у нас самая талантливая страна с такими людьми как Валиева. Нам всем нужно поддержать Камилу! Это будет самое правильное. Камиле же надо продолжать выступать», — сказал Лайшев «СЭ».

14 ноября Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по делу о нарушении антидопинговых правил Валиевой.

В феврале Валиева в составе сборной России выиграла золотую медаль Олимпийских игр-2022 в Пекине в командном турнире. Затем стало известно, что проба спортсменки от 25 декабря 2021 года оказалась положительной.