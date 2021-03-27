Спортивный агент Закарян заявил, что мировое фигурное катание находится в глубоком кризисе

Спортивный агент Ари Закарян в прямом эфире «СЭ» рассказал о своих ощущениях после первых трех дней чемпионата мира 2021 в шведском Стокгольме.

«Как мы видим общую динамику по Европе оптимизма у нас мало. Ребята настраиваются, катаются, все настроены к спорту. Народ, конечно, настроен оптимистично, но многие ребята не особо имели даже возможность нормально потренироваться перед этим чемпионатом мира. Так что повторю то, о чем я до этого говорил много раз. Мировое фигурное катание находится в глубоком мировом кризисе, многие слушатели скажут, что ты ерунду говоришь, но общая картина ужасающая. Совершенно ужасная и нужно будет очень много сделать разных правильных вещей, чтобы исправить эту ситуацию» , — сказал Закарян.

(Рустам Имамов)