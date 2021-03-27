Фигуристка Попова заявила, что успех российской сборной на ЧМ обусловлен насыщенным календарем соревнований

Чемпионка Универсиады 2019 Бетина Попова в прямом эфире «СЭ» выразила мнение, что успехи российской сборной на ЧМ-2021 в шведском Стокгольме связаны с насыщенным календарем соревнований, которые Федерация фигурного катания на коньках России провела для замены отмененных международных стартов. При этом в большинстве других стран национальные старты были отменены.

«Заслуга нашей федерации, что у нас был полноценный сезон. «И на этом чемпионате мира мы это наглядно увидели», — сказала Попова. — У наших ребят были шикарные условия, чтобы подготовиться к миру и вот мы видим результат. У нас уже пять медалей из шести! Дело в том, что федерация сохранила здоровую конкуренцию, у нас сумасшедшая плеяда, невероятная конкуренция во всех видах. Чемпионат России у нас не менее интересен чем чемпионат мира, наши ребята с самых первых этапов Кубка России в этом году соревнуются на самом высшем уровне. Они привыкли к такой конкуренции, накалу борьбы, поэтому и на ЧМ такой успех».

Напомним, что в парном катании золото выиграли Анастасия Мишина и Александр Галлямов, бронзу — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. В женском одиночном выиграла Анна Щербакова, второе место заняла Елизавета Туктамышева, третье место заняла Александра Трусова.

(Рустам Имамов)