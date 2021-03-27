Туктамышева сыграла в баскетбол с хорватским фигуристом российского происхождения

Российская фигуристка, серебряный призер чемпионата мира 2021 в шведском Стокгольме Елизавета Туктамышева рассказала в прямом эфире на YouTube-канале «СЭ» о своих занятиях на турнире после завершения выступлений.

«Главное верить в себя! Отдыхаю, сейчас шла играть в баскетбол. Думаю, сначала в баскетбол поиграем, потом в волейбол, потом в пинг-понг. Ну а потом и мальчиков пойдем посмотрим. Кто в соперниках? Хорватский фигурист Антонио Соуза-Кордейру. Соперник очень сильный, можно сказать максимально приближенный к этому виду спорта. Сколько попала? Скажу сразу, мало. В плохом я состоянии, не кондиция», — сказала Туктамышева.

«Вау, все попадает! Лиза не в первый раз играет в баскетбол. Твоя игра в баскетбол лучше, чем твоя дорожка шагов», — прокомментировала игру Елизаветы ее подруга, чемпионка Универсиады 2019 Бетина Попова.

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(Рустам Имамов)