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Фигурное катание

11 декабря, 15:30

Закарян считает, что с именем Малинина будут связаны большие перемены в фигурном катании

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Спортивный агент Ари Закарян рассказал о состоянии американского фигуриста Ильи Малинина.

«Были разговоры о возможном снятии с соревнований, но он сказал, что будет участвовать. У него есть уникальный внутренний стержень, который в скором времени, я думаю, увидит весь мир. Столько лет находясь в фигурном катании и занимаясь со спортсменами разных народов и национальностей, я такого не встречал. Это уникальный человек. Ему только исполнилось 18 лет. Он еще много удивительных вещей успеет сделать, с его именем будут связаны большие перемены в мировом фигурном катании. Какие старты ему предлагали пропустить? Этап в Финляндии и финал, но он отказался. Правда сейчас он делает более лайтовый вариант в программе — он убрал на время четверной лутц. Но он по своей натуре победитель. Я знаю это, так как работал с такими фигуристами, как Женя Плющенко», — приводит слова Закаряна Metaratings.ru.

Он также заявил, что есть опасения от выступлений с травмами. По его словам, от этого никуда не деться и это будет зависеть от судьбы и подготовительного периода.

18-летний фигурист в финале «Гран-при» в Турине занял третье место (271,94). На счету Малинина две победы на этапах мирового «Гран-при».

Малинин признавался, что выступал в финале «Гран-при» с дискомфортом.

Источник: https://metaratings.ru/news/ari-zakaryan-malininu-predlagali-propustit-gran-pri-finlyandii-i-final-iz-za-travmy-no-on-otkazalsya-1436776/
Фигурное катание
Ари Закарян
Илья Малинин
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