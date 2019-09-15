Сотникова в образе феи. Вы только посмотрите

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, что пригласил на роль феи в своем одноименном ледовом шоу олимпийскую чемпионку Сочи-2014 Аделину Сотникову.

Фигуристка также является четырехкратной чемпионкой России (2009, 2011, 2012, 2014) и двукратной вице-чемпионкой Европы (2013, 2014). В последний раз выступала в официальных соревнованиях в сезоне 2015/16, однако о завершении карьеры официально не объявляла.