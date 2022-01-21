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Сегодня, 18:44

Софья Акатьева выиграла первенство России среди юниоров

Екатерина Савостина
Корреспондент
Софья Акатьева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Софья Акатьева заняла первое место по итогам первенства России среди юниоров в Саранске.

В произвольной программе она исполнила тройной аксель, четверной тулуп и четверной сальхов в каскаде с тройным тулупом. За прокат она получила 158, балла. По сумме выступлений Софья набрала 237,09 балла.

Второе место заняла Софья Самоделкина, которая допустила ошибки на четверном лутце и сальхове. По сумме выступлений она набрала 213.73 балла.

Замкнула тройку Софья Муравьева, прыгнувшая тройной аксель в произвольной программе (211.62).

Фигурное катание
Софья Акатьева
Софья Муравьева
Софья Самоделкина
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