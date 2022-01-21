Софья Акатьева выиграла первенство России среди юниоров

Софья Акатьева заняла первое место по итогам первенства России среди юниоров в Саранске.

В произвольной программе она исполнила тройной аксель, четверной тулуп и четверной сальхов в каскаде с тройным тулупом. За прокат она получила 158, балла. По сумме выступлений Софья набрала 237,09 балла.

Второе место заняла Софья Самоделкина, которая допустила ошибки на четверном лутце и сальхове. По сумме выступлений она набрала 213.73 балла.

Замкнула тройку Софья Муравьева, прыгнувшая тройной аксель в произвольной программе (211.62).