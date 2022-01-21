Софья Акатьева выиграла первенство России среди юниоров
Софья Акатьева заняла первое место по итогам первенства России среди юниоров в Саранске.
В произвольной программе она исполнила тройной аксель, четверной тулуп и четверной сальхов в каскаде с тройным тулупом. За прокат она получила 158, балла. По сумме выступлений Софья набрала 237,09 балла.
Второе место заняла Софья Самоделкина, которая допустила ошибки на четверном лутце и сальхове. По сумме выступлений она набрала 213.73 балла.
Замкнула тройку Софья Муравьева, прыгнувшая тройной аксель в произвольной программе (211.62).
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