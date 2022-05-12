Софья Акатьева поделилась впечатлениями от поездки в Санкт-Петербург

Российская фигуристка Софья Акатьевав своем Telegram-канале рассказала о поездке в Санкт-Петербург.

«Очень познавательные и насыщенные выходные в Санкт-Петербурге! Я рада, что получилось посетить этот волшебный город с многовековой историей! Удивительно, что практически каждое здание является памятником архитектуры и хранит свои тайны уже многие века!» — написала фигуристка.

Спортсменка рассказала, что ей удалось посетить Эрмитаж, Пушкинский лицей, Екатерининский парк м Кронштадт.

14-летняя Акатьева — обладательница двух медалей юниорской серии «Гран-при», двукратная победительница первенства России (2021, 2022) и серебряный призер первенства России (2020).