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Сегодня, 17:25

Шпильбанд считает, что Дэвис и Смолкину будет полезна работа с новым хореографом

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Тренер фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина Игорь Шпильбанд рассказал о том, что работа с новым хореографом пойдет дуэту на пользу.

«Я считаю, что любой паре для развития помогает сотрудничество с различными специалистами, хореографами и постановщиками», — приводит слова Шпильбанда ТАСС.

6 мая появилась информация, что Дэвис и Смолкин работают над новой программой. Ее ставит известный французский хореограф Бенуа Ришо, который ранее работал с Елизаветой Туктамышевой, Каори Сакамото, Брэди Теннелл и Сатокой Мияхарой.

Источник: https://tass.ru/sport/14596793
Фигурное катание
Глеб Смолкин
Диана Дэвис
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