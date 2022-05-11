Шпильбанд считает, что Дэвис и Смолкину будет полезна работа с новым хореографом
Тренер фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина Игорь Шпильбанд рассказал о том, что работа с новым хореографом пойдет дуэту на пользу.
«Я считаю, что любой паре для развития помогает сотрудничество с различными специалистами, хореографами и постановщиками», — приводит слова Шпильбанда ТАСС.
6 мая появилась информация, что Дэвис и Смолкин работают над новой программой. Ее ставит известный французский хореограф Бенуа Ришо, который ранее работал с Елизаветой Туктамышевой, Каори Сакамото, Брэди Теннелл и Сатокой Мияхарой.
Источник: https://tass.ru/sport/14596793
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