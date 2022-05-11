Шпильбанд считает, что Дэвис и Смолкину будет полезна работа с новым хореографом

Тренер фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина Игорь Шпильбанд рассказал о том, что работа с новым хореографом пойдет дуэту на пользу.

«Я считаю, что любой паре для развития помогает сотрудничество с различными специалистами, хореографами и постановщиками», — приводит слова Шпильбанда ТАСС.

6 мая появилась информация, что Дэвис и Смолкин работают над новой программой. Ее ставит известный французский хореограф Бенуа Ришо, который ранее работал с Елизаветой Туктамышевой, Каори Сакамото, Брэди Теннелл и Сатокой Мияхарой.