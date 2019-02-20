СМИ: Костнер пропустит чемпионат мира в Японии из-за травмы

Итальянская фигуристка Каролина Костнер не примет участие в чемпионате мира, который состоится в японской Сайтаме с 18 по 24 марта. Как сообщает L'Equipe, 32-летняя спортсменка не успеет восстановиться после перелома стопы, который она получила в декабре.
В этом сезоне Костнер не принимала участие ни в одном из соревнований. Она постепенно возобновляет тренировки, рассчитывая выступить на командном чемпионате мира, который пройдет с 11 по 14 апреля в японской Фукуоке.
Напомним, Костнер является брозовым призером Олимпиады в Сочи, чемпионкой мира-2012, а также пятикратной чемпионкой Европы.
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