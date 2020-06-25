Слуцкая считает, что не стоит паниковать, если фигурист меняет тренера

Бывшая фигуристка Ирина Слуцкая рассказала, как она относится к решениям спортсменов сменить тренера.

«Вот сейчас произошли переходы от тренера к тренеру, паника, одно, второе, третье, — цитирует Слуцкую ТАСС. — А в чем паника? Переходы были и в наши времена, меняли спортивные общества. Человек ищет что-то новое, хочет развиваться дальше, идти вперед. Мы ведь не знаем, что происходит. Может быть, стало некомфортно, накопились какие-то обиды. Обычные люди, возможно, этого просто не знают, отсюда и вопросы: «Ну как так, поменяла тренера?» А вот так, взяла и поменяла. Это обычный процесс. Зачастую журналисты в середине сезона могут написать, что кто-то может куда-то перейти. И вот так обычно не бывает, все переходы — только после завершения сезона. И конечно, я могу поправить комментатора, который такие тонкости может не понимать, потому что сам через эту кухню не прошел».

41-летняя Ирина Слуцкая — серебряный призер Олимпийских игр 2002 года, бронзовый призер ОИ-2006, двукратная чемпионка мира, семикратная чемпионка, четырехкратная победительница финалов серии Гран-при.