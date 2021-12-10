Медведева может принять участие в показательных выступлениях на чемпионате России по фигурному катанию

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева ответила на вопрос о возможном участии в показательных выступлениях на чемпионате России по фигурному катанию.

«Возможно, тоже буду», — приводит слова Медведевой ТАСС.

Чемпионат России пройдет в Санкт-Петербурге с 21 по 26 декабря.