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Медведева может принять участие в показательных выступлениях на чемпионате России по фигурному катанию

18:05
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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева ответила на вопрос о возможном участии в показательных выступлениях на чемпионате России по фигурному катанию.

«Возможно, тоже буду», — приводит слова Медведевой ТАСС.

Чемпионат России пройдет в Санкт-Петербурге с 21 по 26 декабря.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13171211

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Екатерина Савостина все материалы автора
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