Медведева может принять участие в показательных выступлениях на чемпионате России по фигурному катанию
18:05
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева ответила на вопрос о возможном участии в показательных выступлениях на чемпионате России по фигурному катанию.
«Возможно, тоже буду», — приводит слова Медведевой ТАСС.
Чемпионат России пройдет в Санкт-Петербурге с 21 по 26 декабря.
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