Шоу Татьяны Навки переведет средства семье Петра Чернышева

Российский фигурист Алексей Рогонов опубликовал в своем Instagram пост, в котором сообщил, что все средства вырученные от продажи билетов на заключительное шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек» пошли на поддержку семьи Анастасии Заворотнюк и благотворительным фондам, помогающим женщинам, которые оказались в подобной ситуации.

— От всей команды шоу Татьяны Навки, и от себя лично, выражаем искреннюю поддержку нашему коллеге Петру Чернышеву и желаем его супруге Анастасии скорейшего выздоровления! — написал Рогонов. — За годы совместной работы в нашем коллективе сложились теплые и дружественные отношения.

Мы, как одна семья, всегда поддерживаем друг друга в любых ситуациях.

10 ноября в 18:00 в ДС «Мегаспорт» состоится заключительный показ мюзикла на льду . Средства от продажи билетов этого шоу «Аленький Цветочек» от10 ноября будут переданы на поддержку семье Анастасии, а также благотворительным фондам, помогающим женщинам, которые оказались в подобной ситуации.