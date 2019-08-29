Сергей Мозгов пропустил три месяца предсезонной подготовки из-за двух операций

Победитель Универсиады-2019 Сергей Мозгов в паре с Бетиной Поповой в танцах на льду рассказал, что в межсезонье перенес две операции, что отразилось на подготовке к сезону.

— У меня было две операции, одна — сразу после Универсиады, вторая — по медицинским показаниям, — рассказал Мозгов после открытой тренировки группы Анжелики Крыловой. — После первой операции пришлось пропустить два месяца, после второй — чуть меньше месяца.

— Поэтому сейчас очень активно включаемся в работу и вовсю догоняем, — добавила Попова.

Попова и Мозгов представят свои новые программы 7-8 сентября на контрольных прокатах сборной России, которые пройдут в Лужниках. Короткая программа дуэта поставлена под саундтрек из мюзикла «Кабаре» , а произвольная — под композицию «Bohemian Rhapsody» группы Queen. (Екатерина Беспалова)