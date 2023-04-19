Давыдов — об итогах сезона: «Мужское катание у нас выросло в разы»

Тренер по фигурному катанию Сергей Давыдов рассказал, удивил ли его кто-нибудь из фигуристов в прошедшем сезоне.

«Все работают, все растут. Аделия Петросян добавила, парни тоже, тот же Петр Гуменник. Мужской турнир получился интересным, потому что с мужчинами у нас обычно всегда проблемы, а тут было интересно смотреть — и программы, и много ультра-си. Мужское катание у нас выросло в разы. Девочки и пары всегда были интересны, а мужчины провальны. В этом году все вообще отлично. Чемпионат России прошел замечательно. Чего только стоят одинаковые баллы у ребят», — приводит слова Давыдова Sport24.

На чемпионате России-2023 в мужском одиночном катании победу одержал Евгений Семененко (295,07 балла). Второе место занял Петр Гуменник (295,07), третье — Александр Самарин (282,40).