Серебряный прокат произвольного танца Синициной и Кацалапова на чемпионате мира. Видео

Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли серебро на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме в танцах на льду.

Они показали лучший результат в сезоне, набрав за произвольный танец 127,82 балла. Дуэт продемонстрировал отличный прокат, получив за все элементы 4-й уровень. В сумме они набрали 211,76 балла.

Напомним, что российские фигуристы вернули максимальную квоту в танцах на льду по итогам выступления на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме. На турнире в 2020 году сможет выступить три дуэта из России.

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