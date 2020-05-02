Певица, актриса и призер чемпионатов России в танцах на льду Анна Семенович не считает победы юных спортсменок проблемой в фигурном катании. Артистка удивляется, что об этом заговорили после серии побед учениц Этери Тутберидзе.

— А почему говорят только об ученицах Тутберидзе? Не только у нас были такие талантливые молодые спортсменки. Вспомните американку Тару Липински, которая в 15 лет выиграла Олимпиаду. Оксана Баюл катала своего «лебедя» в Лиллехаммере в 16. Мы с ней дружны, прекрасно ее знаю. Это нормально, что у нас есть такие молодые талантливые девушки.

— Жалуются на то, что катание не женственное, не зрелое. У вас вот основные успехи были позже, уже в 19 лет.

— Слушайте, у нас же не конкурс бикини, верно? Формы нужны на конкурсах красоты. А здесь спорт, другие правила. Мои результаты с результатами девочек сравнивать не стоит. Я занималась танцами на льду, это вообще другой вид спорта. У танцоров более долгий срок эксплуатации. (смеется) Торвилл и Дин чуть ли не в 40 лет медали выигрывали. Татьяне Навке и Роману Костомарову, с которым я в свое время каталась, в Турине тоже было за 30.

А в женском одиночном катании всегда были юные победительницы. Ирина Слуцкая появилась на вершине уже в 16 лет. А девушек, побеждавших в зрелом возрасте, как раз немного. Марию Бутырскую можно вспомнить, если говорить о России. (Дмитрий Кузнецов)

Полностью интервью Анны Семенович — здесь.