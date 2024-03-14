Фигуристка Костылева перешла в группу Плющенко

Фигуристка Елена Костылева присоединилась к академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Отмечается, что в четверг, 14 марта, 12-летняя спортсменка провела первую тренировку в группе Плющенко. Ранее она тренировалась в школе «Легенда» под руководством Игоря Лютикова.

В феврале Костылева выиграла всероссийские соревнования «Мемориал С.А. Жука» среди девочек старшей группы, которые проходили в Йошкар-Оле. Также она стала бронзовым призером чемпионата России по прыжкам 2024 года. Фигуристка владеет несколькими элементами ультра-си.

В академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» также тренируются Софья Муравьева, Вероника Жилина, Софья Титова и другие спортсменки.