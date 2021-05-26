Щербакова встретилась в Дубае с первой в истории фигуристкой, выступавшей в хиджабе
12:53
Российская фигуристка Анна Щербакова выложила в Instagram совместную фотографию со спортсменкой из ОАЭ Захрой Лари.
«Вот такая приятная встреча. Захра, желаю удачи в предстоящем сезоне», - написала Щербакова.
Лари – первая спортсменка в истории, которой позволили выступить в хиджабе. Ради нее Международный союз конькобежцев (ISU) изменил правила и разрешил выступать на соревнованиях в головном уборе.
В сезоне-2020/21 Щербакова стала чемпионкой мира, а также в третий раз в карьере выиграла чемпионат России.
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