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Щербакова встретилась в Дубае с первой в истории фигуристкой, выступавшей в хиджабе

12:53
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Российская фигуристка Анна Щербакова выложила в Instagram совместную фотографию со спортсменкой из ОАЭ Захрой Лари.

«Вот такая приятная встреча. Захра, желаю удачи в предстоящем сезоне», - написала Щербакова.

 

 

Лари – первая спортсменка в истории, которой позволили выступить в хиджабе. Ради нее Международный союз конькобежцев (ISU) изменил правила и разрешил выступать на соревнованиях в головном уборе.

В сезоне-2020/21 Щербакова стала чемпионкой мира, а также в третий раз в карьере выиграла чемпионат России.

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