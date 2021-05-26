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Загитова показала новое платье для выступления в Токио

09:49
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова опубликовала новые фотографии из Японии. На одном из фото Загитова показала новое белое платье для специальной программы.

«Сегодня был насыщенный день», — написала Загитова в Instagram.

18 мая девушка прилетела в Японию на предпоказ фильма «Пальма» в городе Одатэ. Лента снята совместно с Японией и Россией. В центре сюжета — собака по имени Пальма, которая потеряла своего хозяина. Загитова сыграла в фильме эпизодическую роль. 25 мая Загитова приняла участие в съемке специального ролика в Токио, где выступила с новой программой под музыку из фильма.

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