Щербакова рассказала о реакции тренерского штаба на ее прыжок с парашютом

Чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала о том, как она прыгнула с парашютом и как к этому отнеслись тренеры.

«Когда Даниил Маркович Глейхенгауз узнал, что я буду в Дубае, он посоветовал, что можно сделать, а в конце в шутку добавил: «Главное, с парашютом не прыгай».

После чего он говорит: «Захожу в Instagram, а там Аня — «всем привет, сегодня я буду прыгать с парашютом». Но я выбрала абсолютно безопасный вариант, прыгала с инструктором, который все за меня делал, я просто летела.

Было волнительно когда ожидали прыжка, когда летели в самолете и там дыра на полсамолета — это было немного страшно. Но в момент прыжка уже, в принципе, было то, чего я и ждала, мне очень это нравится», — сказала Щербакова в эфире передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Также гостями программы стали Алена Косторная, Камила Валиева и Майя Хромых.