Плющенко привез воспитанников своей академии на шоу в Турин на частном самолете

Российский тренер Евгений Плющенко сообщил, что привез воспитанников своей академии на шоу, которое проходит в Италии.

Плющенко прилетел с учениками на ледовое шоу «Ван Гог на льду» на частном самолете.

«Привет, Италия. Вот мы и в Турине, прекрасная «Палавела». С нетерпением ждем наших итальянских зрителей сегодня вечером», — написал Плющенко в Instagram.

В представлении будут участвовать Вероника Жилина, Софья Титова и Александр Плющенко.