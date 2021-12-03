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Плющенко привез воспитанников своей академии на шоу в Турин на частном самолете

20:47
Евгений Плющенко. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Евгений Плющенко. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Российский тренер Евгений Плющенко сообщил, что привез воспитанников своей академии на шоу, которое проходит в Италии.

Плющенко прилетел с учениками на ледовое шоу «Ван Гог на льду» на частном самолете.

«Привет, Италия. Вот мы и в Турине, прекрасная «Палавела». С нетерпением ждем наших итальянских зрителей сегодня вечером», — написал Плющенко в Instagram.

В представлении будут участвовать Вероника Жилина, Софья Титова и Александр Плющенко.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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