Плющенко привез воспитанников своей академии на шоу в Турин на частном самолете
20:47
Российский тренер Евгений Плющенко сообщил, что привез воспитанников своей академии на шоу, которое проходит в Италии.
Плющенко прилетел с учениками на ледовое шоу «Ван Гог на льду» на частном самолете.
«Привет, Италия. Вот мы и в Турине, прекрасная «Палавела». С нетерпением ждем наших итальянских зрителей сегодня вечером», — написал Плющенко в Instagram.
В представлении будут участвовать Вероника Жилина, Софья Титова и Александр Плющенко.
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